Bitlis'te 'Bi hareketine bakar hayat' uygulaması - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentte gerçekleştirilen 'Bi hareketine bakar hayat' uygulamasına katıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan arama kontrol noktasında gerçekleştirilen programa katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 200 personelle yapılan bilgilendirme uygulamasında sürücülere maske ve broşür dağıttı. Vali Çağatay, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü önünde beraberce bir bilgilendirme programı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de trafik kazalarının azaltılması için İçişleri Bakanlığı tarafından uzun süredir ciddi bir politika yürütülüyor. Allah'a şükürler olsun ki Bitlis'te bizler güzel sonuçlar alıyoruz. Şu anda 15.30 civarında Türkiye'nin bütün kontrol noktalarının tamamında başta İçişleri Bakanımız olmak üzere valiler, emniyet müdürleri, jandarma komutanları gibi herkes vatandaşlarımıza emniyet kemerinin önemini anlatan bir bilgilendirme faaliyeti yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde bunun bir yansımasını billboardlarda, medyada gördük. 'Bi hareketine bakar hayat' sloganı ile yürüttüğümüz bu faaliyetle emniyet kemeri kullanımında Türkiye'de yüzde yüzü temin etmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak istiyoruz. Şunu biliyoruz ki, emniyet kemeri kullanılan durumlarda gerçekleşen trafik kazalarında yüzde 60 oranında bir koruma sağlıyor. Bu ve benzeri istatistikler emniyet kemeri kullanmanın önemini anlatıyor. İnşallah Bitlis'te de gerçekleştirdiğimiz bu bilgilendirme ve denetimin ardından vatandaşlarımızın hassasiyetini artıracağız. Vatandaşlarımıza kazasız ve sağlıklı günler diliyoruz. Şu andaki denetimde trafik ekiplerinin yanı sıra diğer şubelerden de arkadaşlarımızı ekibe dahil ettik. 200 personelimizle bilgilendirme ve denetim faaliyetimizi sürdürüyoruz. Zaten günün diğer zamanlarında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ancak bugün bilgilendirme faaliyeti geniş katılımlı olsun istedik" dedi. - BİTLİS