Bitlis'te "Bilim Teknoloji ve Yenilik Ekosistemde Durum Değerlendirmesi" konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te 'Bilim Teknoloji ve Yenilik Ekosistemde Durum Değerlendirmesi' konferansı - Son Dakika

Bitlis'te "Bilim Teknoloji ve Yenilik Ekosistemde Durum Değerlendirmesi" konferansı

6 saat önce

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bitlis Eren Üniversitesince düzenlenen "Bilim Teknoloji ve Yenilik Ekosistemde Durum Değerlendirmesi" konferansına katıldı.

Bitlis'te

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bitlis Eren Üniversitesince düzenlenen "Bilim Teknoloji ve Yenilik Ekosistemde Durum Değerlendirmesi" konferansına katıldı.

Kariyer planlaması buluşmaları kapsamında merkezi konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Mandal, hayatından örnekler vererek başarıya giden yolda tek engelin insanın kendisi olduğunu söyledi.

TÜBİTAK'ın çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendiren Mandal, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Mandal'a katılımından dolayı teşekkür etti, öğrencilerin ürettiği seramik vazoyu hediye etti.

Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:48 Kaynak: AA
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