Son Dakika Haberleri: BİTLİS'TE BİNBAŞI ROKETLİ SALDIRIDA ŞEHİT OLDU; 1'İ KORUCU 2 YARALI
Son Dakika Güncel Haber

BİTLİS'TE BİNBAŞI ROKETLİ SALDIRIDA ŞEHİT OLDU; 1'İ KORUCU 2 YARALI

1 saat önce

BİTLİS'te PKK'lı teröristlerin askerlerin kullandığı sivil araca düzenledikleri roketli saldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile sürücü yaralandı.

BİTLİS'TE BİNBAŞI ROKETLİ SALDIRIDA ŞEHİT OLDU; 1'İ KORUCU 2 YARALI, System.String[]

BİTLİS'te PKK'lı teröristlerin askerlerin kullandığı sivil araca düzenledikleri roketli saldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile sürücü yaralandı. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Bölükyazı köyü kırsalında saat 14.30 sarılarında PKK'lı teröristler tarafından bir araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, isabet alan askerler tarafından kullanılan araçtaki binbaşı ile yanındaki korucu ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan binbaşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Güvenlik korucusu ile sürücünün tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.  Saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Görüntü Dökümü
-------------------
-Yaralıların Bitlis  Devlet Hastanesine getirilişi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA

====================================================


Bitlis, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakurk ve Bitlis'ten acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame kabul edildi Anayasa Mahkemesi, Atilla Taş hakkında kararını verdi Son Dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:32:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BİTLİS'TE BİNBAŞI ROKETLİ SALDIRIDA ŞEHİT OLDU; 1'İ KORUCU 2 YARALI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]