Son Dakika Haberleri: Bitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Bitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralı (2)

28 dakika önce

VALİLİKTEN AÇIKLAMABitlis Valiliği, Bölükyazı köyü karsalında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş ile ilgili açıklama yaptı.

Bitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralı (2), System.String[]

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Bitlis Valiliği, Bölükyazı köyü karsalında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Bitlis merkez kırsalında 19.07.2019 günü icra edilen operasyonda bölgedeki güvenlik kuvvetlerimize BTÖ mensupları tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit edilmiştir. Olay bölgesinde hava destekli operasyon genişletilerek devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun."


Jandarma, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu Hakurk ve Bitlis'ten acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame kabul edildi Anayasa Mahkemesi, Atilla Taş hakkında kararını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:15:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]