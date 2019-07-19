Bitlis'te Binbaşı Zafer Akkuş şehit oldu

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Son dakika! Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakurk ve Bitlis'ten acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Temel Karamollaoğlu: Omuzlarına çok ağır bir yük yüklendi