Son Dakika Haberleri: Bitlis'te binbaşının makam aracına roketli saldırı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bitlis'te binbaşının makam aracına roketli saldırı

1 saat önce

Bitlis'te binbaşının makam aracına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda binbaşı ile 2 kişi yaralandı.

Bitlis'te binbaşının makam aracına roketli saldırı, System.String[]
Bitlis'te binbaşının makam aracına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda binbaşı ile 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı mevkiinde meydana geldi. Binbaşının makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda binbaşı ile yanında bulunun şoförü ile koruması yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan binbaşı, Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede operasyonların başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS
Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Demet Akalın ve kızının olduğu araca yumruklu saldırı Kabil Üniversitesi'nde bombalı saldırı! 8 ölü, 33 yaralı Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 16:51:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te binbaşının makam aracına roketli saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]