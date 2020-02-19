Bitlis'te bir adet basma düzenekli EYP ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te bir adet basma düzenekli EYP ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te bir adet basma düzenekli EYP ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bir adet basma düzenekli El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis'te bir adet basma düzenekli EYP ele geçirildi, System.String[]

Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bir adet basma düzenekli El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada merkeze bağlı kırsalında faaliyet gösteren Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette EYP'nin imha edildiği bildirildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca icra edilmekte olan Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu kapsamında 18 Şubat 2020 günü basma düzenekli 1 adet EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Bitlis Valiliği, Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşinin arabasını kundakladı İnternette eskort kadın ararken iki kez üst üste dolandırıldılar Sanayi çalışanının ağaca asılı cansız bedeni bulundu

Son Dakika Haberleri
01:41 Mine Dağ'dan 'Memleketim'
01:41 Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 04:00:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te bir adet basma düzenekli EYP ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]