Bitlis'te bir adet basma düzenekli EYP ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te bir adet basma düzenekli EYP ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te bir adet basma düzenekli EYP ele geçirildi

30 dakika önce

Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bir adet basma düzenekli El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis'te bir adet basma düzenekli EYP ele geçirildi, System.String[]

Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bir adet basma düzenekli El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada merkeze bağlı kırsalında faaliyet gösteren Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette EYP'nin imha edildiği bildirildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca icra edilmekte olan Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu kapsamında 18 Şubat 2020 günü basma düzenekli 1 adet EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

(İHA)

Bitlis Valiliği, Jandarma, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Son dakika: Osman Kavala adliyeye sevk edildi Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı

Son Dakika Haberleri
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 21:41:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te bir adet basma düzenekli EYP ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]