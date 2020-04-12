Bitlis'te bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Bitlis'te bir apartman yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği kent merkezindeki Atatürk Mahallesi Hasan Tahsin Özdemir Sokak'ta bulunan apartmanın karantinaya alınmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 21.00 itibarıyla geçici süreyle karantinaya alınan apartmanda ikamet eden vatandaşların, daire ve apartmana giriş ve çıkışları yasaklanmıştır. Apartmanda ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet, jandarma ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personel bu kararlardan muaf sayılacaktır.

Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."