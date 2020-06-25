Bitlis'te bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Bitlis'te bir apartman karantinaya alındı

Bitlis'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bitlis'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca bir apartmanın geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İl merkezine bağlı Yolalan beldesinin Yolalan Mahallesi Karşıyaka Sokak'ta bulunan bir apartmanın bugün saat 12.00'den itibaren karantinaya alınmasına, mezkur adresteki apartmanda ikamet eden vatandaşların apartmandan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, apartmanda görev devamlılığı zorunlu kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır."

Yolalan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:33 Kaynak: AA

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