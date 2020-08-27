Bitlis'te bir kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda bir kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu.
Yapılan aramada bir kilogram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, tırdaki R.A. ve M.A.L'yi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 17:55 - Kaynak: AA
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