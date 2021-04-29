Bitlis'te bir kişinin üst aramasında eroin ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te bir kişinin üst aramasında eroin ele geçirildi
29.04.2021 23:56
BİTLİS (İHA) – Bitlis'te polis ekipleri tarafından bir kişinin üzerinde 3.55 gram eroin maddesi ele geçirildi.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'te polis ekipleri tarafından bir kişinin üzerinde 3.55 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezinde yapılan denetimlerde, durumundan şüphelenilerek durdurulan A.U. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında, 3.55 gram eroin maddesinin ele geçirildiğini ve şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - BİTLİS
Son Dakika Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum" dedi, Mehmet Ceyhan itiraz etti Manchester United'dan 7-1'in intikamını almak için taraftarına söz veren Roma, bu kez kalesinde 6 gol gördü Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak Koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın öldü, oğlu doktora saldırdı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı