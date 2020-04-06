Bitlis'te bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs nedeniyle bir köy daha karantinaya alındı.



Tatvan'da daha önce ilçeye bağlı 3 köy ve ilçe merkezindeki 6 ayrı mahalledeki 9 binada uygulanan karantina alanı genişletildi. Pozitif vakalar ve temasları nedeniyle ilçeye bağlı Dönertaş köyü de karantinaya alındı. Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Dönertaş köyümüz, görülen Covid-19 vakaları ve temaslıları nedeniyle bu gece 20.00'den itibaren karantinaya alınmıştır. Hemşehrilerimizin tedbirlere uyması önemle rica olunur" denildi. - BİTLİS