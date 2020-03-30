Bitlis'te bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Bitlis'te bir köy karantinaya alındı
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Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Mutki'ye bağlı Koyunlu köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, bugün saat 17.00'den itibaren geçici süreyle karantinaya alınan köye giriş ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:24 Kaynak: AA
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