Bitlis'te bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Bitlis'te bir köy karantinaya alındı
6 saat önce
Bitlis'te bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bitlis'te bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezine bağlı Arıdağ köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, 7 Nisan saat 22.00'den itibaren geçici süreyle karantinaya alınan köye giriş ve çıkışların kapatıldığı, karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:28 Kaynak: AA
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