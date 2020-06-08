Bitlis'te bir köy ve bina karantinaya alındı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve bina karantinaya alındı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İşletme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Turgut Sokak'ta bir binaya, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle 7 Haziran saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Binada karantina tedbirleri ile karara aykırı hareket edenler hakkında adli işlem başlatılarak idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı köyünde de Kovid-19 vakaları görüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı köyünde Kovid-19 vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi gereğince 8 Haziran 2020 tarihi saat 11.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar Kısıklı köyüne giriş ve çıkışların yasaklanarak karantina tedbirlerinin alınmasına, karara aykırı hareket edenler hakkında adli işlem başlatılarak idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."