Son Dakika › Güncel › Bitlis'te bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika
Bitlis'te bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
7 saat önce
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyündeki karantina uygulaması sona erdi.
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyündeki karantina uygulaması sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Mutki'ye bağlı Koyunlu köyünün karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Mutki ilçemize bağlı Koyunlu köyü 30 Mart saat 17.00'de geçici süreyle karantinaya alınmış ve köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı. İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Koyunlu köyündeki karantina uygulamasının bugün saat 17.00 itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:20 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!