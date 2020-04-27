Bitlis'te bir köyde Kovid-19 karantinası yarın sona erecek - Son Dakika

Açıklamada, "13 Nisan'da geçici süreyle karantinaya alınan Yediveren köyüne giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı. Tatvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Yediveren köyündeki karantina uygulamasının 28 Nisan'da saat 12.00 itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Tatvan'a bağlı Yediveren köyünün karantinaya alındığı hatırlatıldı.

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