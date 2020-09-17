Bitlis'te bir Kur'an kursu karantinaya alındı - Son Dakika

Bitlis'te bir Kur'an kursu karantinaya alındı

Bitlis'te bir Kur'an kursu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bitlis'te bir Kur'an kursu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, kent merkezinde bir Kur'an kursunda karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, "İl merkezindeki Hersan Mahallesi Fatih Sultan Sokağı'ndaki Fatih Kız Kur'an Kursu'nun, bugün saat 24.00'ten itibaren giriş çıkışlara kapatılarak karantinaya alınmasına karar verilmiştir." denildi.

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