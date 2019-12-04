Bitlis'te bir şahsın üzerine gizlenmiş 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi

Bitlis'te, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu bir şahsın üzerine gizlenmiş vaziyette 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi.



Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; durumundan şüphelenilerek durdurulan bir arata rama yapıldı. Yapılan aramada, A.Y. isimli şüphelinin üzerine gizlenmiş vaziyette 5 kilo 616 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. A.Y. isimli şüpheli gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS