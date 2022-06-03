Bitlis'te bir tırda 89 kilo 600 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Bitlis'te bir tırda 89 kilo 600 gram uyuşturucu bulundu

03.06.2022 13:52

Adilcevaz ilçesinde bir tırda 80 kilo 220 gram eroin ile 9 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adilcevaz ilçesinde bir tırda 80 kilo 220 gram eroin ile 9 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince dün gerçekleştirilen yol uygulamasında İ.S'nin kullandığı tır durduruldu.

Uyuşturucu madde arama köpeği "Cesur"un tepki vermesi üzerine tır ve dorsesinde yapılan aramalarda 155 paket halinde 80 kilo 220 gram eroin ile 9 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli İ.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bitlis'te bir tırda 89 kilo 600 gram uyuşturucu bulundu
Bitlis'te bir tırda 89 kilo 600 gram uyuşturucu bulundu
Bitlis'te bir tırda 89 kilo 600 gram uyuşturucu bulundu
Bitlis'te bir tırda 89 kilo 600 gram uyuşturucu bulundu
Bitlis'te bir tırda 89 kilo 600 gram uyuşturucu bulundu
Bitlis'te bir tırda 89 kilo 600 gram uyuşturucu bulundu

YORUMLAR
500
TIR'daki 89 kilo uyuşturucuyu 'Cesur' buldu TIR'daki 89 kilo uyuşturucuyu 'Cesur' buldu Aracında uyuşturucu bulunan tırın şoförü tutuklandı Aracında uyuşturucu bulunan tırın şoförü tutuklandı
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te bir tırda 89 kilo 600 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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