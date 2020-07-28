Bitlis'te buğday hasadından 100 milyon liralık gelir beklentisi - Son Dakika

Bitlis genelinde 350 bin dekarda ekilen buğdayın hasadına başlandı.

Bu yıl ki verimden memnun kalan ve Batman ile Diyarbakır'dan getirttikleri biçerdöverlerle hasada başlayan çiftçiler, ürettikleri buğdaylarla hem ekonomiye katkı sunuyor hem de hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını gideriyor.

Adilcevaz ilçesinde buğday hasadını inceleyen Bitlis Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Sekmen Atıcı, gazetecilere, ilçedeki 100 dekarlık alanda buğday hasadının başladığını belirtti.

İl genelinde 350 bin dekarda yaklaşık 60 bin ton buğday üretildiğini kaydeden Atıcı, şöyle konuştu:

"Bu ilimizin ekonomisine yaklaşık 100 milyon lira katkı sunuyor. Üreticilerimize buğdayda kilogram başına 10 kuruş destek sağlanmaktadır. Mazot, gübre, sertifikalı tohum üretimi ve sertifikalı tohum kullanma destekleri de verilmektedir. Geçen yıl bereketli geçmişti. Bu yıl da verimli geçiyor. Bizde hasat yapılan alanlarda incelemeye yapıyoruz."

Batman Biçerdöverciler Derneği Başkanı Ahmet Eren ise bölgede bulunan 80'e yakın biçerdöverin dernekleri bünyesinde çalıştığını aktardı.

Eren, "20 Temmuz'dan sonra Batman ve Diyarbakır'daki biçerciler bu bölgeye geliyor. Bölgede hasat zamanı başladı. 5 gündür Bitlis'te hasada başladık. Çiftçi üründen memnun. Saman üretimi de gerçekleştiriliyor." dedi.