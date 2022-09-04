Bitlis'te hortum kamerada

BİTLİS'te, bugün meydana gelen ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bitlis- Güroymak ilçesi yol ayrımında bulunan Organize Sanayi Bölgesinde iş yerlerine yakın bir noktada hortum meydana geldi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum çevrede endişeye neden oldu. O anlar bölgedeki tekstil fabrikaları işçilerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Herhangi bir zarara yol açmayan hortum birkaç dakika içinde kayboldu.
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