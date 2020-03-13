Bitlis'te caddeler, Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkanıp dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te caddeler, Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkanıp dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Bitlis'te caddeler, Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkanıp dezenfekte ediliyor

6 saat önce

BİTLİS'te koronavirüse karşı kent merkezindeki caddeler Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyuyla yıkanarak, dezenfekte ediliyor.

Bitlis'te caddeler, Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkanıp dezenfekte ediliyor, System.String[]

BİTLİS'te koronavirüse karşı kent merkezindeki caddeler Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyuyla yıkanarak, dezenfekte ediliyor.

Türkiye'de koronavirüse karşı başlatılan dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülürken, Bitlis'te de dezenfekte için Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyu kullanılıyor. Bitlis Belediyesi itfaiye araçlarıyla Van Gölü'nden getirilen tuzlu ve sodalı su ile kentteki cadde ve sokaklar yıkanıyor. Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, yıllardan beri dezenfekte amaçlı kullanılan gölün tuzlu ve sodalı suyuyla kent merkezindeki caddelerin yıkanıp dezenfekte edildiğini belirtti. Aslan, "Yaklaşık 3 ay önce Çin'in Vuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü bir pandemi ilan etti. Bundan sonra Türkiye'nin de buna karşı yaptığı bazı tedbirler oldu. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle okullar tatil edildi, camiler, toplu taşıma araçları, devlet dairelerinin dezenfekte edilmesiyle alakalı çalışmalar sürüyor. Biz de dün akşamdan beri vatandaşlarımızın yoğunlukta kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Tabi yıllardan beri dezenfekte amaçlı kullanılan Van Gölü suyunun da bu konuda etkili olacağına uzmanlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda karar verdik. İnsanlarımızın çok fazla kullandığı yerleri kimyasal ilaçlarla dezenfekte etmek yerine, Van Gölü suyunu kullanarak dezenfekte edebileceğimizi söylediler. Sokaklarımızı tuzlu ve sodalı olan Van Gölü suyuyla dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra her gün camilerde, devlet kurumlarında, sokaklarda hem kimyasal ilaçlarla hem de Van Gölü suyuyla dezenfekte çalışmalarına periyodik aralıklarla devam edeceğiz. Bitlis Belediyesi bu konuda gerekli tüm tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:37 Kaynak: DHA
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