Bitlis'te caddeler, Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkanıp dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te caddeler, Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkanıp dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Bitlis'te caddeler, Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkanıp dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Dünyada koronavirüsün hızla yayılması ve Türkiye'de de vaka tespit edilmesinin ardından Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri, kent merkezindeki caddeleri Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyuyla yıkayarak, dezenfekte etmeye başladı.

Bitlis'te caddeler, Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkanıp dezenfekte ediliyor, System.String[]

Dünyada koronavirüsün hızla yayılması ve Türkiye'de de vaka tespit edilmesinin ardından Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri, kent merkezindeki caddeleri Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyuyla yıkayarak, dezenfekte etmeye başladı.

Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edildiğinin açıklanmasının ardından başlatılan dezenfekte çalışmalar yoğun olarak sürdürülürken, Bitlis'te ise dezenfekte için Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyu kullanılıyor. Bitlis Belediyesi itfaeye araçlarıyla getirdiği Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyuyla kentteki cadde ve sokakları yıkamaya başladı. Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, yıllardan beri dezenfekte amaçlı kullanılan Vangölü'nün tuzlu ve sodalı suyuyla kent merkezinteki caddeleri baştan sona yıkayıp, dezenfekte edildiğini belirtti.

Aslan, 'Yaklaşık 3 ay önce Çin'in Wuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü bir pandemi ilan etti. Pandemi ilanından sonra Türkiye'nin de buna karşı yaptığı bazı tedbirler oldu. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle okullar tatil edildi, camiler, toplu taşıma araçları, devlet dairelerinin dezenfekte edilmesiyle alakalı çalışmalar sürüyor. Biz de dün akşamdan beri vatandaşlarımızın yoğunlukta kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Tabi yıllar önceden beri dezenfekte amaçlı kullanılan Van Gölü suyunun da bu konuda etkili olacağına uzmanlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda karar verdik. İnsanlarımızın çok fazla kullandığı yerleri kimyasal ilaçlarla dezenfekte etmek yerine, Van Gölü suyunu kullanarak dezenfekte edebileceğimizi söylediler. Sokaklarımızı tuzlu ve sodalı olan Vangölü suyuyla dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra her gün camilerde, devlet kurumlarında, sokaklarda hem kimyasal ilaçlarla hem de Van Gölü suyuyla dezenfekte çalışmalarına periyodik aralıklarla devam edeceğiz. Bitlis Belediyesi bu konuda gerekli tüm tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar."dedi.


Bitlis Belediyesi, Van Gölü, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Erdoğan, Johnson, Merkel ve Macron'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek liderler zirvesine koronavirüs önlemi

Son Dakika Haberleri
22:02 Şehit Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı (2)
22:02 Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
22:01 Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince engellenen 34 göçmen kurtarıldı
22:00 Yunan Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıların eşyalarına el koydu
22:00 Libya'da koronavirüs önlemleri kapsamında okullar 2 hafta tatil edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:03:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te caddeler, Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkanıp dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]