Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 'Çanakkale Ruhu ve Gençlik' Konulu Kompozisyon Yarışması

Bitlis'te 'Çanakkale Ruhu ve Gençlik' Konulu Kompozisyon Yarışması

14 dakika önce

Bitlis'te düzenlenen 'Çanakkale Ruhu ve Gençlik' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Bitlis'te 'Çanakkale Ruhu ve Gençlik' Konulu Kompozisyon Yarışması, System.String[]
Bitlis'te düzenlenen 'Çanakkale Ruhu ve Gençlik' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanlığının öncülüğünde düzenlenen 'Çanakkale Ruhu ve Gençlik' konulu kompozisyon yarışmasının ödül töreni yapıldı. Bitlis Kültür Merkezinde yapılan törende yarışmanın birincisi Bitlis Nurullah Eren Anadolu Lisesi öğrencisi Kader Kan, ikincisi Tatvan Fen Lisesi öğrencisi Kader Tekdemir, üçüncüsü ise Bitlis Lisesi öğrencisi Gülcan Aslan oldu. Ayrıca jüri özel ödülleri kapsamında birinci olan Bitlis Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Çetin, ikincisi Tatvan Sadullah Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Seval Açar ve üçüncüsü Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ümmü Gülsüm Halidi oldu.

Törende gençliğin önemine vurgu yapan Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, "Eğitim-Bir-Sen ailesi olarak her zaman yakan yıkan değil, okuyan ve araştıran bir gençlik arzuluyoruz. Sendika olarak bizim sadece kamu çalışanlarının özlük haklarının korunması, sosyal kazanımlar elde etmek olmadı. Her zaman toplumun sivil değerleri üzerine sendikacılık yapan bir camia olduk" diye konuştu. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

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