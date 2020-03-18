Bitlis'te Çanakkale zaferinin 105'inci yılı kutlandı - Son Dakika
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Bitlis'te Çanakkale zaferinin 105'inci yılı kutlandı

6 saat önce

Bitlis'te Çanakkale zaferinin 105'inci yılı kutlandıBİTLİS'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü, düzenlenen programla kutlandı.

Bitlis'te Çanakkale zaferinin 105'inci yılı kutlandı, System.String[]

Bitlis'te Çanakkale zaferinin 105'inci yılı kutlandı

BİTLİS'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü, düzenlenen programla kutlandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Aytürk Uslu, İl Müftüsü Faysal Geylani ve askerler katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Bitlis Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Şehit ve Gaziler Derneği çelenkleri anıta sunuldu. Program saygı atışının ardından İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından dua edildi. Program şehir mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.

Faysal Geylani, Çanakkale, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:18 Kaynak: DHA

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