Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı - Son Dakika
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Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı

23.02.2022 17:02
Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı

Bitlis'te ticaret merkezinin çatısında biriken kar kütlesinin, bir kafenin tentesinin üzerine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Bitlis'te ticaret merkezinin çatısında biriken kar kütlesinin, bir kafenin tentesinin üzerine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki ticaret merkezinin çatısında biriken kar yığınları, bir kafenin tentesinin çatısına düştü.

Bu sırada kafede bulunan kişi, kar ve buz kütlelerinin düşmesi sonucu çöken çatı ve kar yığınlarının altında kalarak yaralandı.

AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çatıda biriken karlar itfaiye ekiplerince temizlenirken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı
Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı
Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı
Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı

YORUMLAR
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İtfaiye, Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı - Son Dakika


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