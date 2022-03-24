Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle bir çocuk yaralandı - Son Dakika
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Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle bir çocuk yaralandı

24.03.2022 20:56
Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle bir çocuk yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 7 katlı binanın çatısındaki kar kütlesinin düşmesi sonucu bir çocuk yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 7 katlı binanın çatısındaki kar kütlesinin düşmesi sonucu bir çocuk yaralandı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki binanın çatısında biriken kar kütlesi, havanın ısınmasıyla yere düştü.

Bu sırada kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki Yusuf Korkmaz, omzuna düşen kar kütlesi nedeniyle yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla kaldırılan Korkmaz, olay yerine çağırılan ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine götürüldü.

Omzunda kırıkların oluştuğu Korkmaz'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Cumhuriyet Caddesi, Yusuf Korkmaz, Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle bir çocuk yaralandı - Son Dakika


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