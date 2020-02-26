Bitlis'te çatılardaki karlar sıra dışı yöntemlerle temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te çatılardaki karlar sıra dışı yöntemlerle temizleniyor - Son Dakika

Bitlis'te çatılardaki karlar sıra dışı yöntemlerle temizleniyor

6 saat önce

Türkiye'nin en çetin kışının yaşandığı Bitlis'te çatılardaki karlar sıra dışı yöntemlerle temizleniyor.

Bitlis'te çatılardaki karlar sıra dışı yöntemlerle temizleniyor, System.String[]

Türkiye'nin en çetin kışının yaşandığı Bitlis'te çatılardaki karlar sıra dışı yöntemlerle temizleniyor.


Üç metreye yakın karın yağdığı Bitlis'te çatılardaki karlar temizleniyor. Bitlis merkezde bulunan Şehit Tahsin Barutçu Anadolu Lisesinin çatısında biriken tonlarca ağırlıktaki kar insan gücüyle temizlenemeyince, halat bağlanan arabayla çekildi. Halatın bir ucunu arabaya, diğer ucunu ise kara bağlayan okul yönetimi çareyi karı bu şekilde temizlemekte buldu. Önce küreklerle kalıp olarak kesilen kar, daha sonra arabaya bağlanan halatla çekilerek aşağı indirildi. - BİTLİS

Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
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