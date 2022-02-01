Üye Girişi
Bitlis'te çeşitli suçlardan araması bulunan 14 kişi yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te çeşitli suçlardan araması bulunan 14 kişi yakalandı

01.02.2022 15:42
Bitlis'te çeşitli suçlardan araması bulunan 14 kişi yakalandı

Bitlis'te emniyet ve jandarma birimlerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 14 şahıs yakalandı.

Bitlis'te emniyet ve jandarma birimlerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 14 şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının kent genelinde 17-31 Ocak 2022 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "Cinsel saldırı suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan M.N.B. isimli şüpheli, ateşli silahlarla mermilerin memlekete sokulması, satılması, bulundurulması suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan O.B. isimli şüpheli, ateşli silahlarla mermilerin memlekete sokulması, satılması, bulundurulması suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.İ. isimli şüpheli, 2313 sayılı kanuna aykırılık uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanun suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ş.A. isimli şüpheli, yağma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.G., R.Ö., M.G.,M.K. ve P.K. isimli şüpheliler, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.S. isimli şüpheli, basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan F.Ö. isimli şüpheli, basit yaralama suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.G. isimli şüpheli, hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şüpheli ve ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan K.A. isimli şüpheli yakalanmıştır. Güvenlik güçlerimizin suç ve suçlulara karşı yürüttüğü kararlı mücadele devam edecektir" denildi. - BİTLİS

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te çeşitli suçlardan araması bulunan 14 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:45 Çalışanların kontak kapattığı Yurtiçi Kargo "yüzde 46" zam yaptık dedi! Çalışanlar, aldıkları ücretleri yayınladı
15:38 Destan'da bugün neler olacak? Akkız'ın Pençe olduğunu öğrenen Alpagu Han öfkeden deliye dönecek
15:38 Mamutlar dünyaya geri mi dönüyor! Mamut genleri ile Asya fillerinin DNA'ları birleştirilecek
15:36 Rize Başkanı'ndan yıldız futbolcusuna benzeri görülmemiş suçlama: 100 Euro'ya pozitif rapor aldı
15:31 Elektrikte indirimli tarifenin 201 kilovata çıkmasına uzman yorumu: En fazla iki ampullük!
15:21 Olası savaş halinde 1 milyon Ukraynalının Polonya'ya göç etmesi bekleniyor
15:18 Fahrettin Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti
15:14 Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Safiye, evliliği için önemli bir adım atacak
15:13 Sosyal medyada tanıştılar, apart otelde buluştular! Sabah, genç kadın adamın ölüsüyle karşılaşıp hayatının şokunu yaşadı!
15:03 Yeniden hayata dönecekler sandı! PUBG oynayan çocuk, annesini ve üç kardeşini öldürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 15:50:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te çeşitli suçlardan araması bulunan 14 kişi yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement