Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te emniyet ve jandarma ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 17-31 Ocak'ta aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "cinsel saldırı", "ateşli silahlarla mermilerin memlekete sokulması, satılması ve bulundurulması", "2313 sayılı kanuna aykırılık", "yağma", "dolandırıcılık", "basit yaralama", "hırsızlık", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından haklarında 2 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis cezaları bulunan 14 şüpheli yakalandı.