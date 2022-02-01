Üye Girişi
Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

01.02.2022 20:35
Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

Bitlis'te emniyet ve jandarma ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'te emniyet ve jandarma ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 17-31 Ocak'ta aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "cinsel saldırı", "ateşli silahlarla mermilerin memlekete sokulması, satılması ve bulundurulması", "2313 sayılı kanuna aykırılık", "yağma", "dolandırıcılık", "basit yaralama", "hırsızlık", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından haklarında 2 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis cezaları bulunan 14 şüpheli yakalandı.

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:08 Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 102 bin 601 yeni vaka tespit edildi
19:56 Çoban, koyunlarıyla birlikte mahsur kaldı! 4 gün boyunca aç ve susuz bekledi
19:55 Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu
19:41 Galatasaray taraftarından gündem olan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı gittikçe büyüyor
19:39 Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e büyük şok! Partilerinden istifa edenler CHP'ye katıldı
19:38 Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetiyle gündeme gelen Zeynep Ergül için tahliye kararı verildi
19:37 Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken cinayet anının yayınlanmasına tepki gösterdi: Bu görüntülerle nasıl yaşayacağız?
19:09 Feci kaza! Bariyerlere ok gibi giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşları hastaneye kaldırıldı
18:55 18 yaşındaki genç kız terastan atladı! O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi
18:28 Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 20:41:55. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement