Bitlis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı
07.04.2021 12:55
Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde "göçmen kaçakçılığı" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde "göçmen kaçakçılığı" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Tatvan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Tatvan'da "göçmen kaçakçılığı" suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan M.B, Bitlis merkezde ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.U. gözaltına alındı.
M.B. ve A.U'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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