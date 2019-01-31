Bitlis'te Cezaevi İçin Kitap Toplama Kampanyası
38 dakika önce
Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki kütüphane için "kitap toplama kampanyası" başlatıldı.
Tatvan Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğünce, Bitlis
Açık Ceza İnfaz Kurumundaki kütüphane için "kitap toplama kampanyası" başlatıldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar, yaptığı açıklamada, Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumunda açtıkları 16 kurstan 419 kişinin faydalandığını söyledi.
Acar, şöyle konuştu:
"Hükümlülerin topluma kazandırılmaları faaliyetlerinde en önemli faktörlerin başında kurumdaki kütüphane ve kitap okuma alışkanlığı gelmektedir. Ancak cezaevindeki kütüphanede yeterli kitap bulunmamaktadır. Bu nedenle müdürlük olarak cezaevindeki yükümlüler için 28 Şubat
2019'a kadar kampanya başlattık." Bitlis Valiliği
ve Tatvan Kaymakamlığı onayıyla kampanyayı başlattıklarını anlatan Acar, kitapları Tatvan Halk Eğitimi Merkezinde topladıklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:17 Kaynak: AA
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