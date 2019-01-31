Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Cezaevi İçin Kitap Toplama Kampanyası

Bitlis'te Cezaevi İçin Kitap Toplama Kampanyası

38 dakika önce

Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki kütüphane için "kitap toplama kampanyası" başlatıldı.

Bitlis'te Cezaevi İçin Kitap Toplama Kampanyası, System.String[]
Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki kütüphane için "kitap toplama kampanyası" başlatıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar, yaptığı açıklamada, Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumunda açtıkları 16 kurstan 419 kişinin faydalandığını söyledi.

Acar, şöyle konuştu:

"Hükümlülerin topluma kazandırılmaları faaliyetlerinde en önemli faktörlerin başında kurumdaki kütüphane ve kitap okuma alışkanlığı gelmektedir. Ancak cezaevindeki kütüphanede yeterli kitap bulunmamaktadır. Bu nedenle müdürlük olarak cezaevindeki yükümlüler için 28 Şubat 2019'a kadar kampanya başlattık."

Bitlis Valiliği ve Tatvan Kaymakamlığı onayıyla kampanyayı başlattıklarını anlatan Acar, kitapları Tatvan Halk Eğitimi Merkezinde topladıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:17 Kaynak: AA

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