Son Dakika Haberleri: Bitlis'te cezası kesinleşen iki kişi yakalandı
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Bitlis'te cezası kesinleşen iki kişi yakalandı

4 saat önce

Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bitlis'te cezası kesinleşen iki kişi yakalandı, System.String[]

Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, 'Nitelikli Çeşitli Hırsızlıklar ve Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması' suçlarından cezaevi firarisi olarak 10 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan B.E. ile 'Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma' suçundan cezaevi firarisi olarak 19 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan G.A. isimli şahısların yakalanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi. - BİTLİS

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:32 Kaynak: İHA
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