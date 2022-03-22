Bitlis'te çığ riski nedeniyle 40 ev boşaltıldı - Son Dakika
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Bitlis'te çığ riski nedeniyle 40 ev boşaltıldı

22.03.2022 11:49
Bitlis'te çığ riski nedeniyle 40 ev boşaltıldı

Bitlis'in Gazibey Mahallesinde çığ tehlikesi nedeniyle 40 hane geçici olarak boşaltıldı.

Bitlis'in Gazibey Mahallesinde çığ tehlikesi nedeniyle 40 hane geçici olarak boşaltıldı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince Dideban Dağı yamacındaki mahallede yapılan incelemenin ardından evlerini boşaltan vatandaşlar, polisevi ve otellere yerleştirildi.

İl AFAD Müdürü Erdal Tunçtan, gazetecilere, mahallenin güvenli hale getirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Mahalle sakinlerinin 18 Mart günü akşam saatlerinde çığ ihbarında bulunduğunu anımsatan Tunçtan, şöyle konuştu:

"İhbar üzerine ekiplerimizi bölgeye yönlendirerek gerekli ön incelemeleri yaptık. Teknik personelimizle yaptığımız çalışmalar sonucunda bu bölgede 5 ayrı noktada aktif durumda olan çığ patikası olduğunu tespit ettik. Son zamanlarda bölgemizde yaşanan kar yağışından dolayı çığ patikalarında yoğun kar birikintisinin olduğunu gördük. Çalışmalarımızla olası çığ afetinden etkilenebilecek 40 hanenin risk altında olduğunu tespit ettik. Valimiz Oktay Çağatay ve Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay ile yaptığımız istişareler sonucu vatandaşlarımızın can güvenliği için bu 40 hanenin geçici olarak boşaltılması kararı aldık."

AFAD Başkanlığının vatandaşların mağdur olmaması için iki otel ile kamu misafirhanesi ayarladıklarını anlatan Tunçtan, iaşe ve barınma giderlerinin AFAD tarafından karşılandığını kaydetti.

Bölgede 1990 ile 2000'li yıllarda çığ afeti yaşandığını anımsatan Tunçtan, bu nedenle olası bir çığ afeti durumunda sakinlerin can güvenliği için geçici tahliye kararı aldıklarını sözlerine ekledi.

Bitlis'te çığ riski nedeniyle 40 ev boşaltıldı
Bitlis'te çığ riski nedeniyle 40 ev boşaltıldı
Bitlis'te çığ riski nedeniyle 40 ev boşaltıldı
Bitlis'te çığ riski nedeniyle 40 ev boşaltıldı

YORUMLAR
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Toros Dağları, 18 mart, Bitlis, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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