Son Dakika Haberleri: Bitlis'te cinsel taciz iddiasıyla aranan zanlı Denizli'de yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Bitlis'te cinsel taciz iddiasıyla aranan zanlı Denizli'de yakalandı

52 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde cinsel taciz iddiasıyla aranan zanlı Denizli'de yakalandı.

Bitlis'te cinsel taciz iddiasıyla aranan zanlı Denizli'de yakalandı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde cinsel taciz iddiasıyla aranan zanlı Denizli'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 10 Temmuz'daki cinsel taciz iddiası nedeniyle yakalama kararı çıkartılan R.Y'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
Şehir dışına çıktığı belirlenen şüphelinin fotoğrafları tüm illerdeki ekiplerle paylaşıldı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, R.Y'nin kentte olduğu bilgisi üzerine saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce yakalanan R.Y. Bitlis'e gönderildi.
Denizli, Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı sapığın, 13 yaşlarındaki çocuğa cinsel tacizi kamerada Traktör Sazi Teknik Direktörü Mustafa Denizli, milli takıma övgü yağdırdı! Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 15:59:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te cinsel taciz iddiasıyla aranan zanlı Denizli'de yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]