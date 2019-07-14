Bitlis'te cinsel taciz iddiasıyla aranan zanlı Denizli'de yakalandı
52 dakika önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde cinsel taciz iddiasıyla aranan zanlı Denizli'de yakalandı.
Bitlis Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:06 Kaynak: AA
'in Tatvan
ilçesinde cinsel taciz iddiasıyla aranan zanlı Denizli
'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 10 Temmuz'daki cinsel taciz iddiası nedeniyle yakalama kararı çıkartılan R.Y'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
Şehir dışına çıktığı belirlenen şüphelinin fotoğrafları tüm illerdeki ekiplerle paylaşıldı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, R.Y'nin kentte olduğu bilgisi üzerine saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerce yakalanan R.Y. Bitlis'e gönderildi.
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