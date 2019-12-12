Bitlis'te Çocuk İzlem Merkezi kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te Çocuk İzlem Merkezi kuruldu - Son Dakika

Bitlis'te Çocuk İzlem Merkezi kuruldu

7 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Çocuk İzlem Merkezi kuruldu.

Bitlis'te Çocuk İzlem Merkezi kuruldu, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Çocuk İzlem Merkezi kuruldu.

Tatvan Devlet Hastanesi'ndeki merkezle ilgili valilikte Vali Yardımcısı Tamer Kılıç başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantıda konuşan Kılıç, birçok işlemin artık tek merkezde yapılabileceğini belirterek, şöyle dedi:

"Daha önce cinsel istismar gibi bir suça maruz kalmış çocukların kolluk savcılık ve adli tıp gibi birçok kuruma giderek burada defalarca yaşadığı travma tekrarlanıyordu. Artık herhangi bir kolluk, savcı, adli tıp görmeden yani travma yaşamadan çocuk ifadesini verecek. Burada çocukların ve ailelerin barınma yiyecek ve korunma gibi ihtiyaçları da sağlanacak. Bu merkez, suçluları daha hızlı yakalamamızı da sağlayacak."

Adli Tıp, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avcılar'da özel bir üniversite öğrencisi 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı
'Şırınga çikolata' firmasının mali işler müdürü: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle üretiyoruz Şırnak'ta 13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu İstanbul-rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının eski nişanlısı konuştu

Son Dakika Haberleri
21:03 Kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
21:02 Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kadın yaralandı - Son Dakika
21:00 Vizyonda bu hafta - Son Dakika
21:00 Yeniden Refah Partisi Malazgirt ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika
21:00 Birlikte yaşadığı kadını öldürdükten iki gün sonra polise teslim oldu - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:05:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te Çocuk İzlem Merkezi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]