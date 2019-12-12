Bitlis'te Çocuk İzlem Merkezi kuruldu - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Çocuk İzlem Merkezi kuruldu.

Tatvan Devlet Hastanesi'ndeki merkezle ilgili valilikte Vali Yardımcısı Tamer Kılıç başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantıda konuşan Kılıç, birçok işlemin artık tek merkezde yapılabileceğini belirterek, şöyle dedi:

"Daha önce cinsel istismar gibi bir suça maruz kalmış çocukların kolluk savcılık ve adli tıp gibi birçok kuruma giderek burada defalarca yaşadığı travma tekrarlanıyordu. Artık herhangi bir kolluk, savcı, adli tıp görmeden yani travma yaşamadan çocuk ifadesini verecek. Burada çocukların ve ailelerin barınma yiyecek ve korunma gibi ihtiyaçları da sağlanacak. Bu merkez, suçluları daha hızlı yakalamamızı da sağlayacak."