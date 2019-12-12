Bitlis'te Çocuk İzlem Merkezi toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bitlis Valiliğinde Çocuk İzlem Merkezi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.



Bitlis'te 6 ay önce faaliyete giren ve Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç başkanlık yaptığı Çocuk İzlem Merkezi toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani ve ilgili kurum çalışanları katıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Çocuk İzlem Merkezinin önemli hizmetiyle bu tür suçların cezasız kalmaması adına alacakları kararları uygulayacaklarını söyledi. Vali Yardımcısı Kılıç, merkezde çocuk dostu bir ortam oluşturulduğunu belirterek, "2012 yılında bir mevzuat düzenlemesiyle ülkemizde hizmete giren Çocuk İzlem Merkezlerinden bir tanesi de yaklaşık 6 ay önce Bitlis ilimizde açıldı. Günümüz dünyasında yetişkinlerimizin de maruz kalmış olduğu birçok suça ne yazık ki çocuklarımızda maruz kalmaktadır. Daha önce cinsel istismara maruz kalan çocukların kolluk, savcılık ve adli tıp gibi birçok kuruma giderek yaşadığı travmayı tekrar tekrar hatırlamak zorundaydı. Fakat hayata geçirilen Çocuk İzlem Merkezi hizmetiyle beraber bu süreçlerin hepsi tek bir yerde gerçekleşecek. Yani ifade alma ve muayene işlemleri çocuğun ilk girdiği yerde bitecek. Herhangi bir kolluk, savcılık, adli tıp görmeden, travmalar tekrarlanmadan çocuk kendini ifade etmiş olacak. Burada amacımız olayın defalarca örselenmemesinin önüne geçmektir. Çok güzel bir merkez oluşturulmuş. Çocuk dostu bir ortam var. Çocuklarımızın kendilerini güvende hissettikleri ve kendilerini rahatlıkla ifade edebildiği bir ortam söz konusudur. Bizim buradaki amacımız travmaya uğramış çocukların ilk karşılama, ortamı ve ifade sırasında kendini güvende hissettiği bir ortamın oluşturulmasıdır. Buradan başka herhangi bir kimseyle muhatap olmadan eğitim almış adli görüşmecilerimize ifadesini vererek çocuğun ailesine teslim edilmesi gibi bir hizmet vermektedir. Eğer korunma altına alınması gerekiyorsa çocuklarımız, burada geçici olarak barınma, beslenme, giyim, sağlık ve diğer ihtiyaçlarının sağlanması söz konusudur. Biz inşallah bu çocuk izleme merkezimiz ile bu tür suçların yakalanma oranını yükseltmeyi amaçlamaktayız. Çünkü çocuklar ne yazık ki ifade vermediği, veremediği zaman suçlular cezasını görmemekte. Biz buranın önemli hizmetiyle bu tür suçların cezasız kalmaması adına burada alacağımız kararlarla uygulayacağız. Bu ilk yardım yardım gibi önemli bir şey. Nasıl ki bir trafik kazasında, yaralı araçta çıkartılması önem arz eden hassas bir durum ise, burada da çocuklarımıza ilk müdahalemiz bunun kadar önemli. Bir kazadan, yangından, selden çıkarırken zarar vermeme adına çok yoğun bir performans sergilememiz gerekiyorsa, aynı şekilde çocuk izleme merkezimizde, çocukların cinsel istismar noktasında uygulamak önemlidir" diye konuştu.



Toplantı Çocuk İzlem Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Eda Tuncer'in merkez hakkında bilgilendirme yapması ve sunum gösterisinin ardından sona erdi. - BİTLİS