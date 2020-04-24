Bitlis'te çocuklar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

Bitlis'te çocuklar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okudu

Bitlis'te çocuklar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okuduBİTLİS'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında çocuklar, ellerindeki Türk bayrakları ile balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okudu.

Bitlis'te çocuklar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okudu BİTLİS'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında çocuklar, ellerindeki Türk bayrakları ile balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okudu. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evlerinden çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlardan kutladı. Saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkan çocuklar, ellerindeki Türk bayrakları ile İstiklal Marşı okudu. Çocuklar, aileleriyle birlikte İstiklal Marşı okurken, sosyal mesafeye de dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonlarında Erbane çalarak çocuklara destek verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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