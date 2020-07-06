Bitlis'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde yol kontrolleri esnasında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 6 şahıs hakkında Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 'Terör Örgütüne Yardım/Yataklık Etmek ve 6136 sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Hizan ilçesi Sağınlı-Ballı köy yolu üzerinde, 03 Temmuz ve 05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan şok yol kontrolü faaliyetlerinde üç ayrı araç ve araç içerisindeki 6 şahıs üzerinde icra edilen aramalar neticesinde; 5 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet FN-FALL marka uzun namlulu silah, 1294 adet 7,62 mm çapında fişek, 25 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 17 adet Kaleşnikof şarjörü, 4 adet FN-FALL marka uzun namlulu silaha ait şarjör ve 1 adet hücum yeleği ele geçirilmiştir. Yakalanan 6 şahıs hakkında Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 'Terör Örgütüne Yardım/Yataklık Etmek ve 6136 sayılı Kanununa Muhalefet' suçlarından işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir." - BİTLİS