Son Dakika Haberleri: Bitlis'te çöp konteynerleri suni çimle kaplandı
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Bitlis'te çöp konteynerleri suni çimle kaplandı

1 saat önce

Bitlis Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına konulan çöp konteynerleri suni çimle kaplandı.

Bitlis'te çöp konteynerleri suni çimle kaplandı, System.String[]
Bitlis Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına konulan çöp konteynerleri suni çimle kaplandı.

"Daha Temiz Bir Bitlis" sloganıyla kentteki çöp konteynerlerini suni çimle kaplayan belediye, konteynerlerin kent merkezinde kötü görüntü oluşturmasını engelliyor. Geri dönüşüme kaktı sağlamak amacıyla kağıt ve plastiklerin ayrı ayır atılacağı konteynerleri kentin farklı noktalarına da yerleştiren belediye, hem çevre temizliğine katkı sunuyor hem de çöplerin enerjiye dönüşmesine imkan sağlıyor.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye olarak estetik görünüme ve temizliğe önem verdiklerini söyledi. Tanğlay, "Kentimizin her noktasında hijyeni ve temizliği sağlamak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İlimizde gece gündüz çöp toplamak için belirlenen saatlerde iş makinelerimiz çöp alırken, çöp taksi hizmetimiz de ara caddelere giremeyen büyük araçlarımızın yerini almaktadır. Yeni uygulamayla başlayan suni çim kaplama çöp kutuları, Bitlis sokaklarına ayrıca renk kattı. Yanına yanaşmaktan çekindiğimiz çöp kutularını güzel bir şekilde kaplayarak mahallelerimize yerleştirdik. Belediye ve vatandaşlar el ele vereceğiz ve daha temiz bir Bitlis'i birlikte koruyacağız" ifadelerini kullandı. - BİTLİS
Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:06 Kaynak: İHA
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