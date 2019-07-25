Son Dakika Haberleri: Bitlis'te çöp konteynerleri suni çimle kaplandı
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Bitlis'te çöp konteynerleri suni çimle kaplandı

1 saat önce

Bitlis Belediyesince kentin farklı noktalarına konulan çöp konteynerleri suni çimle kaplandı.

Bitlis'te çöp konteynerleri suni çimle kaplandı, System.String[]
Bitlis Belediyesince kentin farklı noktalarına konulan çöp konteynerleri suni çimle kaplandı.
"Daha temiz bir Bitlis" sloganıyla temizlik çalışmalarına ağırlık veren belediye, geri dönüşümle atıkların değerlendirilmesini de sağlıyor.
Bu kapsamda, belediye ekiplerince kötü görüntü oluşmasını engellemek amacıyla çöp konteynerlerinin suni çimle kaplanmasına başlandı.
Ayrıca, geri dönüşüme kaktı sağlamak amacıyla kağıt ve plastiklerin ayrı ayır atılacağı konteynerleri kentin farklı noktalarına yerleştiren belediye, çöplerin Katı Atık Birliği tesisinde enerjiye dönüşmesini sağlıyor.
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaptığı açıklamada, belediye olarak estetik görünüme ve temizliğe önem verdiklerini belirterek, kentin farklı noktalarına bıraktıkları çöp konteynerlerini suni çimle kapladıklarını söyledi.
Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:08 Kaynak: AA
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