Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 'Cumhurbaşkanına Hakaret ve Terör Propagandası' Yapanlara Operasyon

Bitlis'te 'Cumhurbaşkanına Hakaret ve Terör Propagandası' Yapanlara Operasyon

1 saat önce

Bitlis'te sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yapanlara ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Bitlis'te 'Cumhurbaşkanına Hakaret ve Terör Propagandası' Yapanlara Operasyon, System.String[]
Bitlis'te sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yapanlara ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 22 Ocak günü il merkezi ile Güroymak, Adilcevaz, Tatvan ve Ahlat ilçelerinde sosyal paylaşım sitelerinde "Basın, Yayın Yoluyla PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapma ve Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarını içerecek şekilde paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Yapılan operasyonda 6 şahıs gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Bitlis, 3. Sayfa
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