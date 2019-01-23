Bitlis'te 'Cumhurbaşkanına Hakaret ve Terör Propagandası' Yapanlara Operasyon
1 saat önce
Bitlis'te sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yapanlara ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Bitlis
'te sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yapanlara ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 22 Ocak günü il merkezi ile Güroymak
, Adilcevaz
, Tatvan
ve Ahlat
ilçelerinde sosyal paylaşım sitelerinde "Basın, Yayın Yoluyla PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapma ve Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarını içerecek şekilde paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Yapılan operasyonda 6 şahıs gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:29 Kaynak: İHA
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