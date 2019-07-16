Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 'Demokrasi Kavramı ve Türkiye' konulu panel
Son Dakika Güncel Haber

Bitlis'te 'Demokrasi Kavramı ve Türkiye' konulu panel

1 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından 'Demokrasi Kavramı ve Türkiye' konulu panel düzenlendi.

Bitlis'te 'Demokrasi Kavramı ve Türkiye' konulu panel, System.String[]
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından 'Demokrasi Kavramı ve Türkiye' konulu panel düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda gerçekleştirilen panele Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Genel Sekreter Vekili Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş, İl Milli Eğitim Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz ve öğretim görevlileri katıldılar. Saat 14.00'da başlayan panelin açılış konuşmasını yapan Sabir Rüstemli, 15 Temmuz'da ülkemizi işgal etmek isteyen iç ve dış güçlere karşı destansı bir duruş sergilendiğini belirterek, "15 Temmuz'da sergilenen bu duruş sırasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Panelin oturum başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Salih Mercan yaparken, Dr. Öğretim Üyesi Erdem Karaca, Dr. Öğretim Üyesi Mahir Karacar, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Aşkın ise panelist olarak görev aldılar. Prof. Dr. Mehmet Salih Mercan, egemenlik kavramının üst düzey otorite ile ilişkili olduğunu belirterek, "İç ve dış boyutları vardır. Dış boyutu özgürce yaşamaktır. İç boyu ise demokrasi ve ulusal egemenlik kavramı olarak görülmektedir. Yani kısacası adalet ve demokrasi olarak önümüze çıkmaktadır" dedi.

Daha sonra panelistler sunumlarını gerçekleştirdi. Program, panelistlere günün anısına verilen plaketlerin ardından sona erdi. - BİTLİS
Türkiye, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parçalı Ay Tutulması, yeni bir depremin habercisi olabilir AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Şiddetle reddediyorum Fenomen Reynmen, kendisini eleştiren Işın Karaca'ya küfür etti Beşiktaş ile Vofadone arasında 36 milyonluk anlaşma!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 16:41:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 'Demokrasi Kavramı ve Türkiye' konulu panel
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]