Bitlis'te depolarda kalan patatesler, ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştırılıyor - Son Dakika

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Bitlis'in Ahlat ilçesinde üreticilerin deposunda kalan tüketim fazlası patatesleri satın alarak ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin patates havzası olarak bilinen Ahlat'ta, hasat döneminde yüksek rekolte elde edilmesine rağmen tüketimin azalması nedeniyle ürünler depolarda kaldı.

Çiftçinin mağduriyet yaşamaması için depolarda kalan 30 bin ton patatesten 10 bin tonu TMO tarafından satın alınarak Türkiye'nin birçok iline sevk edildi. Kalan 20 bin tonun da ramazanın sonuna kadar gönderilmesi planlanıyor.

Patates depolarında incelemede bulunan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, gazetecilere, bir önceki ziyaretinde depolarında patatesleri kaldığı için sitem eden çiftçilerin gülen yüzünü görmek için Ahlat'a geldiklerini söyledi.

Patatesleri ellerinde kalan çiftçilerin mağdur olduğunu anlatan Kiler, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 ay önce gelip bu durumu görünce etkilendim. Çiftçilerin emek vererek ürettiği ürünler depolarda kalmıştı. Buna çare bulmak için ilk etapta yurt dışına göndermek için Dışişleri Bakanımız ile görüştüm. Çiftçiler beni arayarak acilen satılması gerektiğini söyleyince ilk etapta kendim 10 bin ailenin ihtiyacı kadar patates satın aldım. En azından biz başlatalım dedik. Daha sonra Batman, Diyarbakır, Siirt ve Van valilerini arayarak sosyal yardımlaşma üzerinden bu ürünlerin dağıtılmasını talep ettik. Her kente 4-5 kamyon gönderdik. Böyle yürümeyeceğini görünce İçişleri Bakanımız ile görüştük. Tüm Türkiye'ye dağıtılması için proje başlattık. Proje gelişti ve Cumhurbaşkanımıza iletildi. Kendisi sadece patatesle kalmayarak ellerinde soğan ve çeltiği olan çiftçileri de işin içine katarak ürünleri satın aldı."

Hem çiftçilerin emeğinin karşılığını alması hem de milyonlarca ihtiyaç sahibi aileye destek verilmesi amacıyla projeyi geliştirdiklerini bildiren Kiler, "Şu an Türkiye'de sevkiyatların en fazla olduğu yer Ahlat. Günde 50 kamyon sevkiyat yapıyoruz. Büyük üretim yapan iller bile daha bu seviyeye ulaşamadı. Bölgede çok iyi bir çalışma var. Bu gidişle günlük bin ton civarında ürün göndereceğiz. Ramazan sonuna kadar elimizdeki tüm ürünlerin sevkiyatını yapacağız. İki türlü memleketimiz kazanacak. Milletin malı millete gidecek." ifadelerini kullandı.