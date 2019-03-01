Bitlis'te Deprem Tatbikatı

Bitlis
'te meydana gelebilecek 7 büyüklüğündeki bir deprem anında can kaybının en aza indirilmesi için yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.
İl Afet ve Acil Durum (AFAD
) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE), 112 Acil Sağlık ve Bitlis Belediyesi
itfaiye ekiplerince, 100. Yıl Atatürk
Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerin de katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Senaryo gereği, meydana gelebilecek 7 büyüklüğündeki deprem anında okul yönetiminin öğrencileri binadan tahliye ederek, durumu ekiplere bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, binada mahsur kalan öğrencileri enkaz altından çıkararak 112 sağlık ekiplerine teslim etti.
AFAD Eğitim Uzmanı Engin Eribol, yaptığı açıklamada, afetlere duyarlı daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla 100. Yıl Atatürk Ortaokulunda deprem tatbikat yaptıklarını söyledi. Okul Müdürü Muhammed Burak Kazancı
da öğrencilere 7 büyüklüğünde bir depremin yaşanmasının ardından gereken tahliye işlemlerini deprem tatbikatı ile anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.