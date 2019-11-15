Bitlis'te dere temizliği

Bitlis Belediyesi, kent merkezinden geçen derede yaptığı temizlik çalışmasını sürdürüyor.

Derede yürütülen çalışmanın yanı sıra çevredeki iş yerlerini de gezen ekipler, esnaf ve vatandaşları dereye çöp atmamaları konusunda uyarıyor.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaptığı açıklamada, kentin daha güzel bir görünüme kavuşturulması için derenin temiz tutulması gerektiğini söyledi.

Derelerin temiz tutulması konusunda herkese görev düştüğünü kaydeden Tanğlay, "El ele verip bu işin üstesinden geleceğiz. Kent genelinde temizlik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." diye konuştu.