Bitlis'te derede erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Bitlis'te derede erkek cesedi bulundu

19.06.2022 17:06
Bitlis'te derede erkek cesedi bulundu

BİTLİS'te derede bir erkeğe ait ceset bulundu.

BİTLİS'te derede bir erkeğe ait ceset bulundu. Cenaze, kime ait olduğunun belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Bitlis Deresi'nde erkek cesedi görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, su yüzeyinde bulunan cansız bedeni çıkarttı. Ceset, otopsi işlemleri için Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin kime ait olduğu otopsi sonucu ile belli olacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te derede erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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