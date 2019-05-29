Son Dakika Haberleri: Bitlis'te dereye düşen çocuğun cesedi bulundu
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Bitlis'te dereye düşen çocuğun cesedi bulundu

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dereye düşen bir çoçuğun cesedi bulundu.

Bitlis'te dereye düşen çocuğun cesedi bulundu, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde dereye düşen bir çoçuğun cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Küçüksu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Bulut Gökçek (11), arkadaşlarıyla okulun bahçesinde oynarken, yakınlarındaki dere yatağına yuvarlanan topu almaya gitti.
Dengesini kaybederek dereye düşen Gökçek'i kurtarmak için suya atlayan başka bir öğrenci, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Daha sonra, derede arama yapan köylüler, Gökçek'in cansız bedenini suya düştüğü yerin yaklaşık bir kilometre uzağında buldu.
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, Gökçek'in cesedi ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:10 Kaynak: AA
Tatvan, Melih Gökçek, Bitlis, Güncel
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